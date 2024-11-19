США готують новий пакет військової допомоги для України

Допомога Україні від США

Також ми писали, що 16 жовтня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів.

А ось президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їхня вартість становитиме від 500 до 750 млн. доларів.

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