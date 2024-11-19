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США готують новий пакет військової допомоги для України

Фото: Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Про нього буде оголошено найближчими днями. У пакет увійдуть засоби для ППО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

"Ми посилюватимемо підтримку України і найближчим часом оголосимо про новий пакет військової допомоги", - зазначила Томас-Грінфілд.

Що увійде до нового пакету допомоги:

  • Засоби протиповітряної оборони.
  • Бронетехніка.

Цей крок наголошує на намірі США продовжувати підтримку України у протистоянні російській агресії.

 

Допомога Україні від США

Також ми писали, що 16 жовтня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів.

А ось президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їхня вартість становитиме від 500 до 750 млн. доларів.

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