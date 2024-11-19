США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Помощь Украине от США

Также мы писали, что 16 октября президент США Джо Байден огласил новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов.

А вот президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн. долларов.

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