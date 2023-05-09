США готують великий пакет військової допомоги для України: що увійде і коли оголосять

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

За даними джерел, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди та ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK. За словами офіційних осіб, до нього також увійдуть ракети, супутникові знімки та фінансування поточного обслуговування та запасних частин для різної техніки.

За даними американських чиновників, з огляду на цей пакет з початку повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військову допомогу майже на 37 млрд доларів.

Допомога буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає забезпечення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі.