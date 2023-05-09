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США готують великий пакет військової допомоги для України: що увійде і коли оголосять

Фото: США готують новий пакет військової допомоги для України (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 1,2 млрд. доларів для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними джерел, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди та ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK. За словами офіційних осіб, до нього також увійдуть ракети, супутникові знімки та фінансування поточного обслуговування та запасних частин для різної техніки.

За даними американських чиновників, з огляду на цей пакет з початку повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військову допомогу майже на 37 млрд доларів.

Допомога буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає забезпечення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі.

Раніше в Офісі президента України заявили, що українські союзники нададуть Україні потужні військові пакети, необхідні для контрнаступу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скоординував із міністром оборони Британії Беном Уоллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу.

Про те, чому наступ України може стати переломним, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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