Союзники нададуть Україні потужні пакети допомоги для контрнаступу, - Єрмак

Українські союзники нададуть Україні потужні військові пакети, які необхідні для контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону.

Єрмак повідомив, що команда президента повернулася з "дуже потужного і дуже успішного візиту" до Гельсінкі й до Гааги.

"В першому місті, я можу сказати, що ми були свідками та безпосередніми учасниками створення нового формату країн, так званих скандинавських країн плюс Україна. І я думаю, що це початок роботи на довгий час цього формату", - наголосив Єрмак.

За його словами, новий формат, вже з першої зустрічі показав свою ефективність.

Друга частина зустрічі, за його словами, проводилася у форматі “скандинавські країни плюс Україна”.

Він повідомив, що була прийнята дуже потужна декларація з абсолютно конкретними меседжами щодо підтримки майбутнього членства в Альянсі та щодо надання Україні гарантій безпеки.

"Ми також отримали підтвердження щодо надання вже або найближчим часом потужних військових пакетів, які нам необхідні для успішного контрнаступу, який готує Україна", - наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скоординував з міністром оборони Британії Беном Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу.

Про те, чому наступ України може стати переломним - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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