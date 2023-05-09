США готовят крупный пакет военной помощи для Украины: что войдет и когда объявят

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

По данным источников, пакет включает беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK. По словам официальных лиц, в него также войдут ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей для различной техники.

По данным американских чиновников, учитывая этот пакет, с начала полномасштабного российского вторжения США уже предоставили Украине военную помощь почти на 37 млрд долларов.

Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает обеспечение потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе.