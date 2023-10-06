США готують новий пакет озброєнь для України, попри проблеми в Конгресі, - Reuters

За даними анонімних джерел видання, виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Києву зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроекту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними.

Байден просив Конгрес затвердити ще 24 мільярди доларів для України, та запит все ще перебуває на розгляді.

Проте Пентагон все ще має близько 5,4 мільярда доларів з наданих Конгресом повноважень на скорочення президентського бюджету.

Наступний пакет допомоги

За даними видання, склад наступного раунду допомоги озброєнням все ще формується і має бути оголошений у середу на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, де ключовою темою буде допомога у сфері безпеки.

Очікується, що її вартість становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси та наземні транспортні засоби, які були в останніх пакетах допомоги.

Скандал в Конгресі

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

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