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США готовят новый пакет вооружений для Украины, несмотря на проблемы в Конгрессе, - Reuters

Фото: США готовят новый пакет вооружений для Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На следующей неделе администрация американского президента Джо Байдена объявит о новом пакете оружия для Украины, поскольку Пентагон продолжает предоставлять средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным анонимных источников издания, обнаруженные средства позволили администрации Байдена отправить Киеву оружие, материалы и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные.

Байден просил Конгресс утвердить еще 24 миллиарда долларов для Украины, и запрос все еще находится на рассмотрении.

Однако Пентагон все еще имеет около 5,4 миллиарда долларов из предоставленных Конгрессом полномочий на сокращение президентского бюджета.

Следующий пакет помощи

По данным издания, состав следующего раунда помощи вооружением все еще формируется и должен быть объявлен в среду на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, где ключевой темой будет помощь в сфере безопасности.

Ожидается, что ее стоимость составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и наземные транспортные средства, которые были в последних пакетах помощи.

Скандал в Конгрессе

Напомним, Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно.

Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

На фоне этого Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

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