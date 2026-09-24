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США готують нові зустрічі з РФ для завершення війни, - Зеленський

09:41 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Команда президента США Дональда Трампа планує провести нові переговори з російською стороною після переговорів з Україною.

Про це журналістам заявив україснький президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави підтвердив, що після його зустрічі з Трампом у Нью-Йорку відбулися переговори української та американської делегацій.

За його словами, у центрі уваги були всі питання, які вони окреслили з президентом США.

Зеленський також додав, що після цього американські представники планують провести консультації з Росією та іншими союзниками, щоб обговорити можливі формати подальшого переговорного процесу.

"Вони будуть зв’язуватись із рускіми, вони будуть зв’язуватися з різними партнерами, проговорювати можливі формати", - заявив глава держави.

Окрім того, він прокоментував заяву Трампа на сесії Генасамблеї ООН про можливість швидкого завершення війни. Як зазначив Зеленський, наразі він не бачив готового письмового плану чи документа з відповідними пропозиціями.

Попри це, Україна та США вже встигли обговорити окремі деталі потенційних домовленостей, однак поки розкривати їх не будуть.

Глава держави пояснив, що наразі в цьому немає сенсу, адже реакції з боку Росії досі немає.

На цьому тлі Зеленський зізнався, що не хоче створювати завищених очікувань щодо можливого завершення війни.

"По людях летять дрони і ракети, кажеш: завтра закінчиться, а завтра росіяни знов кинуть", - зазначив він, додавши, що "кинуть" саме президента Трампа.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир ЗеленськийДональд ТрампРосійська Федерація