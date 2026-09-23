Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо буде досягнуто конкретної домовленості про проведення офіційних переговорів.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

"Путін зберігає готовність до нової зустрічі з Трампом", - заявив Пєсков.

Однак він також визнав, що наразі жодної конкретики в цьому питанні немає.

Речник Кремля додав, що без офіційної домовленості переговори російського диктатора та глави Білого дому неможливі.

На цьому тлі Пєсков нагадав, що позиція Москви щодо можливості зустрічі Путіна та українського президента Володимира Зеленського залишається незмінною.

"За бажання він (Зеленський - ред.) може приїхати до Москви", - заявив Пєсков.

За словами останнього, організовувати зустріч Путіна та Зеленського до проведення роботи на експертному рівні недоцільно, оскільки, мовляв, це буде марною тратою часу.

"Жодних передумов для переходу до мирного треку переговорів щодо України наразі немає, хоча Росія зберігає відкритість до них", - цинічно збрехав Пєсков.

Ба більше, речник Кремля вкотре поскаржився, що союзники Києва активно постачають ЗСУ зброю та надають Україні фінансову підтримку.

Також він почав вигадувати, що Британія займається "нагнітанням русофобських настроїв".

"В унісон із ним те саме роблять у Німеччині, Франції та низці інших європейських країн", - збрехав Пєсков.