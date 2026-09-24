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США готовят новые встречи с РФ для завершения войны, - Зеленский

09:41 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Команда президента США Дональда Трампа намерена провести новые переговоры с российской стороной после переговоров с Украиной.

Об этом журналистам заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Глава государства подтвердил, что после его встречи с Трампом в Нью-Йорке прошли переговоры украинской и американской делегаций.

По его словам, в центре внимания были все вопросы, которые они обозначили с президентом США.

Зеленский также добавил, что после этого американские представители намерены провести консультации с Россией и другими союзниками, чтобы обсудить возможные форматы дальнейшего переговорного процесса.

"Они будут связываться с русскими, они будут связываться с разными партнерами, проговаривать возможные форматы", - заявил глава государства.

Кроме того, он прокомментировал заявление Трампа на сессии Генассамблеи ООН о возможности скорейшего завершения войны. Как отметил Зеленский, он не видел готового письменного плана или документа с соответствующими предложениями.

Тем не менее Украина и США уже успели обсудить отдельные детали потенциальных договоренностей, однако пока раскрывать их не будут.

Глава государства объяснил, что пока в этом нет смысла, поскольку реакции со стороны России до сих пор нет.

На этом фоне Зеленский признался, что не хочет создавать завышенные ожидания относительно возможного завершения войны.

"По людям летят дроны и ракеты, говоришь: завтра закончится, а завтра россияне снова "кинут", - отметил он, добавив, что "кинут" именно президента Трампа.

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