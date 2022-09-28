UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США готують нові санкції проти Росії: WSJ дізналася деталі

Фото: США готують нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити нові економічні санкції проти Росії. Зокрема, планується відключити низку банків країни-агресора від системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, головними об'єктами санкцій можуть стати пов'язані з російською владою фінустанови, які мають ключовий вплив на економіку країни-агресора, включаючи Агентство зі страхування вкладів РФ та платіжну систему "Мир", за допомогою яких, як вважають США, Росія може обходити західні санкції.

У WSJ додають, що обмеження можуть запровадити і проти пов'язаних з Росією посередників на фінансових ринках та ринках цінних паперів.

У рамках можливих нових санкцій Сполучені Штати розглядають відключення від SWIFT більшої кількості банків, запровадження ширшого експортного контролю та обмеження проти ще низки держкомпаній.

При цьому газета зазначає, що в США ще не ухвалили рішення, проти яких саме товарів і компаній буде введено такі санкції, але будь-яка ініціатива прийматиметься "з урахуванням небезпечної ескалації, яку створив президент РФ Володимир Путін в останні дні".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

Також ми писали, що Євросоюз накладе санкції на організаторів "референдумів" у тимчасово окупованих регіонах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиSWIFT