США готовят новые санкции против России: WSJ узнала детали

По данным издания, главными объектами санкций могут стать связанные с российскими властями финучреждения, которые имеют ключевое влияние на экономику страны-агрессора, включая Агентство по страхованию вкладов РФ и платежную систему "Мир", при помощи которых, как считают США, Россия может обходить западные санкции.

В WSJ добавляют, что ограничения могут ввести и против связанных с Россией посредников на финансовых рынках и рынках ценных бумаг.

В рамках возможных новых санкций Соединенные Штаты рассматривают отключения от SWIFT большего количества банков, введение более широкого экспортного контроля и ограничения против еще ряда госкомпаний.

При этом издание отмечает, что в США еще не приняли решение, против каких именно товаров и компаний будут введены следующие санкции, но любая инициатива будет приниматься "с учетом опасной эскалации, которую создал президент РФ Владимир Путин в последние дни".