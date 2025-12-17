США готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії, - Bloomberg

За даними джерел агентства, таким чином Білий дім намагається посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, якщо той відмовиться ухвалювати розроблений США мирний план.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела, нові санкції можуть бути введені вже наступного тижня. Вони торкнуться "тіньового флоту", і навіть торгові компанії, які Росія використовує, щоб возити сировину покупцям.

За словами співрозмовників агентства, розроблений Трампом мирний план, як і раніше, не узгоджений з ключових питань. Залишаються розбіжності по Донбасу, а також по майбутньому Запорізької АЕС та замороженим російським активам в Європі. У мирний план також включено розміщення в Україні європейських військових, що Росія насамперед категорично відкидала.

Остаточне рішення про нові санкції для тиску на Путіна поки що не прийнято і залежить від Дональда Трампа, сказали джерела Bloomberg.