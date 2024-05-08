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США готують нові пакети військової допомоги Україні, - Держдеп

Архівне фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллера.

Журналісти уточнили, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні у світлі останньої російської ракетної атаки.

Представник Держдепу сказав, що додаткових оголошень щодо цього він не має, але нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад 1 млрд доларів. 

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні", - додав чиновник.

Також Міллер додав, що слід очікувати оголошення нових пакетів допомоги.

Військова допомога Україні від США

Вашингтон тривалий час не міг схвалити закон про допомогу Україні, але нещодавно Конгрес проголосував за нього.

Президент Джо Байден одразу ж оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 1 млрд доларів. А через деякий час глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета допомоги на 6 млрд доларів.

При цьому Остін уточнив, що ще "занадто рано" говорити про ефект на полі бою від наданої Україні військової допомоги від США.

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