США готовят новые пакеты военной помощи Украине, - Госдеп

Военная помощь Украине от США

Вашингтон долгое время не мог одобрить закон о помощи Украине, но недавно Конгресс проголосовал за него.

Президент Джо Байден сразу объявил о выделении Украине пакета военной помощи на 1 млрд долларов. А спустя некоторое время глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине крупнейшего пакета помощи на 6 млрд долларов.

При этом Остин уточнил, что еще "слишком рано" говорить об эффекте на поле боя от оказанной Украине военной помощи от США.

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