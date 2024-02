США готовят сокрушительный пакет санкций против России, - Нуланд

В четверг, 22 февраля, американский лидер встретился с Юлией и Дашей Навальными в Сан-Франциско, чтобы выразить им глубокие соболезнования в связи с ужасной потерей после смерти политика в российской тюрьме.

Байден выразил свое восхищение чрезвычайным мужеством Навального и его наследием в борьбе против коррупции и за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство права применяется одинаково ко всем.

Президент подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжаться через людей по всей России и во всем мире, которые оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека.

"Администрация завтра объявит о новых серьезных санкциях против России в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине", - говорится в сообщении.

Байден также сообщил о намерениях ввести санкции на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального - чтобы выразить свои соболезнования по поводу их тяжелой утраты. Наследие мужества Алексея останется у Юли и Даши, а также у бесчисленных людей по всей России, которые борются за демократию и права человека", - написал глава Белого дома.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3