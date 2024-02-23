США готовят сокрушительный пакет санкций против России, - Нуланд

Соединенные Штаты анонсировали большой пакет санкций против Российской Федерации в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В четверг, 22 февраля, американский лидер встретился с Юлией и Дашей Навальными в Сан-Франциско, чтобы выразить им глубокие соболезнования в связи с ужасной потерей после смерти политика в российской тюрьме.

Байден выразил свое восхищение чрезвычайным мужеством Навального и его наследием в борьбе против коррупции и за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство права применяется одинаково ко всем.

Президент подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжаться через людей по всей России и во всем мире, которые оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека.

"Администрация завтра объявит о новых серьезных санкциях против России в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине", - говорится в сообщении.

Байден также сообщил о намерениях ввести санкции на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального - чтобы выразить свои соболезнования по поводу их тяжелой утраты. Наследие мужества Алексея останется у Юли и Даши, а также у бесчисленных людей по всей России, которые борются за демократию и права человека", - написал глава Белого дома.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3 — President Biden (@POTUS) February 22, 2024

Сокрушительный пакет санкций

О намерениях ввести новые санкции также сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований она отметила, что США в ближайшие дни представят "сокрушительный пакет" санкций против России, в котором будут "сотни, сотни и сотни" новых ограничений.

По словам Нуланд, новые меры будут, в частности, направлены на то, чтобы "закрыть пробелы" в уже существующих санкциях, введенных из-за военных действий в Украине, и не дать возможности обойти их.

Она добавила, что часть мер будет нацелена на тех, кого США считают виновными в смерти Навального в колонии "Полярный волк".

"Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем (новом пакете санкций. - ред.)", - добавила Нуланд.

В Белом доме ранее сообщили, что это произойдет 23 февраля.

Смерть Навального и реакция стран Запада

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Юлия Навальная обвинила в инциденте российского диктатора Владимира Путина.

США анонсировали на этой неделе новый пакет санкций против России за смерть политика. Новые ограничения коснутся ее оборонной промышленности и сократят экспортный потенциал.

21 февраля Великобритания ввела санкции против руководителей исправительной колонии, в которой умер Навальный.

ЕС также анонсировал новый пакет санкций против РФ из-за смерти оппозиционера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.