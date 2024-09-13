США готують кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану на штаб Трампа, - AP

Кому і коли можуть бути оголошені звинувачення за результатами розслідування ФБР джерела агентства не уточнили.

Іран "докладає більше зусиль, щоб вплинути на цьогорічні вибори, ніж це було в попередні виборчі цикли, і що діяльність Ірану стає все більш агресивною з наближенням цих виборів", — заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен, головний чиновник з питань національної безпеки Міністерства юстиції.