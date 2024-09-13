UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США готують кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану на штаб Трампа, - AP

Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністерство юстиції США готує кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану, спрямованою на президентську кампанію Дональда Трампа. Таким чином Іран намагався вплинути на результати виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Кому і коли можуть бути оголошені звинувачення за результатами розслідування ФБР джерела агентства не уточнили.

Іран "докладає більше зусиль, щоб вплинути на цьогорічні вибори, ніж це було в попередні виборчі цикли, і що діяльність Ірану стає все більш агресивною з наближенням цих виборів", — заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен, головний чиновник з питань національної безпеки Міністерства юстиції.

Нагадаємо, 11 серпня у штабі Трампа заявили, що їхні комп'ютери були зламані.

У звіті Google від 13 червня йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом. Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.

Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс і Джо Байдена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампІран