США готовят уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана на штаб Трампа, - AP

Кому и когда могут быть объявлены обвинения по результатам расследования ФБР, источники агентства не уточнили.

Иран "прилагает больше усилий, чтобы повлиять на выборы этого года, чем это было в предыдущие избирательные циклы, и что деятельность Ирана становится все более агрессивной с приближением этих выборов", — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен, главный чиновник по вопросам национальной безопасности Министерства юстиции .