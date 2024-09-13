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США готовят уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана на штаб Трампа, - AP

Пятница 13 сентября 2024 07:30
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США готовят уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана на штаб Трампа, - AP Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министерство юстиции США готовит уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана, направленной на президентскую кампанию Дональда Трампа. Таким образом, Иран пытался повлиять на результаты выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Кому и когда могут быть объявлены обвинения по результатам расследования ФБР, источники агентства не уточнили.

Иран "прилагает больше усилий, чтобы повлиять на выборы этого года, чем это было в предыдущие избирательные циклы, и что деятельность Ирана становится все более агрессивной с приближением этих выборов", — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен, главный чиновник по вопросам национальной безопасности Министерства юстиции .

Напомним, 11 августа в штабе Трампа заявили, что их компьютеры были сломаны .

В отчете Google от 13 июня говорится, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом. Позже стало известно, что ФБР проводит расследование по взлому хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.

Представители разведки США уверены , что Иран несет ответственность за взлом и попытки взлома компьютеров предвыборных штабов кандидатов в президенты Дональда Трампа, Камалы Гаррис и Джо Байдена.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Иран
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