США готовят уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана на штаб Трампа, - AP

Министерство юстиции США готовит уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана, направленной на президентскую кампанию Дональда Трампа. Таким образом, Иран пытался повлиять на результаты выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Кому и когда могут быть объявлены обвинения по результатам расследования ФБР, источники агентства не уточнили. Иран "прилагает больше усилий, чтобы повлиять на выборы этого года, чем это было в предыдущие избирательные циклы, и что деятельность Ирана становится все более агрессивной с приближением этих выборов", — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен, главный чиновник по вопросам национальной безопасности Министерства юстиции .