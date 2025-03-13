Дуда закликає США розмістити ядерну зброю у Польщі для стримування Росії

Польща закликає США розмістити ядерну зброю на її території. Варшава вважає, що це необхідно для стримування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в Financial Times.

Дуда заявив, що президент США Дональд Трамп може передислокувати американські ядерні боєголовки, що зберігаються в Західній Європі або США, до Польщі. За словами польського президента, цю пропозицію він нещодавно обговорював зі спецпредставником США Кітом Келлоггом.

"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому через 26 років інфраструктура НАТО також повинна бути переміщена на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, що справа не лише в тому, що настав час, але й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут", - сказав він.

Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він презентував адміністрації колишнього президента Джо Байдена у 2022 році.

Президент Польщі додав, що Трамп має сам вирішувати, де розміщувати ядерну зброю США, але нагадав, що у 2023 році російський диктатор Володимир Путін пообіцяв перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу", - заявив лідер.

Як зазначає видання, заклик Дуди розмістити ядерну зброю підкреслює зростаюче занепокоєння в Польщі, яке вона поділяє з іншими країнами регіону, щодо посилення Росії в результаті мирних переговорів з Україною за посередництва Трампа.