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Дуда закликає США розмістити ядерну зброю у Польщі для стримування Росії

Варшава, Четвер 13 березня 2025 08:48
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Дуда закликає США розмістити ядерну зброю у Польщі для стримування Росії Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польща закликає США розмістити ядерну зброю на її території. Варшава вважає, що це необхідно для стримування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в Financial Times.

Дуда заявив, що президент США Дональд Трамп може передислокувати американські ядерні боєголовки, що зберігаються в Західній Європі або США, до Польщі. За словами польського президента, цю пропозицію він нещодавно обговорював зі спецпредставником США Кітом Келлоггом.

"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому через 26 років інфраструктура НАТО також повинна бути переміщена на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, що справа не лише в тому, що настав час, але й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут", - сказав він.

Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він презентував адміністрації колишнього президента Джо Байдена у 2022 році.

Президент Польщі додав, що Трамп має сам вирішувати, де розміщувати ядерну зброю США, але нагадав, що у 2023 році російський диктатор Володимир Путін пообіцяв перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу", - заявив лідер.

Як зазначає видання, заклик Дуди розмістити ядерну зброю підкреслює зростаюче занепокоєння в Польщі, яке вона поділяє з іншими країнами регіону, щодо посилення Росії в результаті мирних переговорів з Україною за посередництва Трампа.

Варто зазначити, що це не перший заклик президента Анджея Дуди щодо переміщення американської ядерної зброї до Польщі. Цю пропозицію він обговорював з екс-президентом США Джо Байденом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Заклики Дуди підтримує і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, хоч і ставиться до них більш стримано.

Туск також заявляв, що Польща веде "серйозні переговори" з Францією щодо пропозиції президента Еммануеля Макрона про "ядерну парасольку" для захисту Європи.

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Сполучені Штати Америки Польща Анджей Дуда Ядерна зброя
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