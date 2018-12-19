США готуються до повного виведення військ з Сирії

Ілюстративне фото (flickr.com/The U.S. Army)

США вважають, що місія в Сирії "добігає кінця"

Сполучені Штати Америки розглядають можливість повного виведення своїх військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, США вважають, що їхня місія із поверенння територій, захоплених раніше бойовиками "Ісламської Держави" наближається до кінця.

Рішення, якщо воно буде підтверджене, спростує припущення щодо більш довгострокової військової присутності США в Сирії. За це виступали міністр оборони США Джим Меттіс і інші високопосадовці США, обгрунтовуючи це необхідністю не дати можливості "Ісламській державі" відвойовувати позиції.

Нагадаємо, курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" останнє контрольоване ними місто в Сирії. Місто було взято під контроль SDF, але деякі бойовики все ще ховаються в його околицях. Командувач SDF Мазлуум Кобан повідомив, що в Хаджині і поблизу нього залишається ще близько 5 тис. бойовиків.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка розпочнеться протягом кількох наступних днів.

До цього міністр оборони Туреччини Хулуси Акар заявив, що Туреччина незадоволена планом Сполучених Штатів Америки розмістити військові пункти уздовж її кордону з Сирією.