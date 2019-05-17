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Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

Новости » Политика    17.05.2019 - 04:07
Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В то же время Трамп говорит, что будет защищать интересы США в регионе

Президент США Дональд Трамп заявил своим высшим советникам, что не хочет вовлекать Соединенные Штаты в войну с Ираном. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Сообщается, что соответствующее заявление в четверг сделали три представителя США. 

"Он не хочет идти на войну", - сказал один из чиновников, говоря на условиях анонимности.

По словам чиновников, Трамп связался со своей командой национальной безопасности и другими помощниками, которые хотят, чтобы напряженность в Тегеране не переросла в вооруженный конфликт.

Но он также дал понять, что будет защищать интересы США в регионе, сказал один из чиновников. Разведка США показала повышенную активность Ирана или его представителей, которых официальные лица США воспринимали как угрозу против американских целей в регионе.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта. Об этом он сказал 14 мая во время встречи с представителями власти.

Напомним, Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки на территории Ирака повысила боевую готовность в связи с существующими угрозами для американских войск из-за присутствия иранских военных в регионе.

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Новости Украины ИранвойнаДональд Трамп
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