США готовят военную помощь Украине на 1 млрд долларов: что передадут

США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам трех источников издания Reuters, американский президент Джо Байден еще не подписал указ о новом пакете помощи, поэтому его наполнение и стоимость может меняться.

Напомним, на днях Байден утвердил пакет помощи Украине на 550 млн долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и HIMARS.

А перед этим Украина получила еще четыре системы HIMARS от США.

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