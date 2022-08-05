США готують військову допомогу Україні на 1 млрд доларів: що передадуть

США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може становити 1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами трьох джерел видання Reuters, американський президент Джо Байден ще не підписав указ про новий пакет допомоги, тому його наповнення та вартість ще може змінюватися.
Як зазначили чиновники,
Нагадаємо, днями Байден затвердив пакет допомоги Україні на 550 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для артилерії та HIMARS.
А перед цим Україна отримала ще чотири системи HIMARS від США.
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