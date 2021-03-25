США готовят санкции против двух крупных компаний из-за протестов в Мьянме

Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении двух конгломератов, контролируемых военными Мьянмы . Причина санкций - захват власти 1 февраля и смертельные репрессии.

По словам источников, решение Минфина США внести в черный список Myanmar Economic Corporation (MEC) и Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL), а также заморозить любые активы, которые они хранят в Соединенных Штатах, могут принять уже в четверг.

Также сообщается, что в ходе военного переворота в Мьянме погибли уже по меньшей мере 275 человек.