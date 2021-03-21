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В Мьянме полиция отрыла огонь по протестующим, двое погибших

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 23:48
В Мьянме полиция отрыла огонь по протестующим, двое погибших Фото: протесты в Мьянме (eaindra_14 via Instagram)
Автор: Инна Собора

В Мьянме в воскресенье продолжились акции протеста. В результате действий силовиков погибли минимум два человека.

Об этом пишет Reuters.

Один человек был застрелен и несколько ранены, когда полиция открыла огонь по группе, возводившей баррикаду в центральном городе Монива.

Позднее один человек был убит и несколько ранены, когда силы безопасности открыли огонь по толпе во втором городе Мандалай.

По данным группы активистов Ассоциации помощи политическим заключенным, по меньшей мере 249 человек были убиты после переворота.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.

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