В Мьянме полиция отрыла огонь по протестующим, двое погибших

В Мьянме в воскресенье продолжились акции протеста . В результате действий силовиков погибли минимум два человека.

Один человек был застрелен и несколько ранены, когда полиция открыла огонь по группе, возводившей баррикаду в центральном городе Монива.

Позднее один человек был убит и несколько ранены, когда силы безопасности открыли огонь по толпе во втором городе Мандалай.

По данным группы активистов Ассоциации помощи политическим заключенным, по меньшей мере 249 человек были убиты после переворота.