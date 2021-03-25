США готують санкції проти двох великих компаній через протести у М'янмі

Сполучені Штати планують ввести санкції проти двох конгломератів, контрольованих військовими М'янми . Причина санкцій - захоплення влади 1 лютого і смертельні репресії.

За словами джерел, рішення Мінфіну США внести в чорний список Myanmar Economic Corporation (MEC) і Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL), а також заморозити будь-які активи, які вони зберігають у Сполучених Штатах, можуть прийняти вже у четвер.

Також повідомляється, що в ході військового перевороту в М'янмі загинули вже щонайменше 275 осіб.