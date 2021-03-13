ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 02:37
США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Автор: Инна Собора

США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы, которые находятся на территории их страны. Решение приняло министерство внутренней безопасности.

Об этом сообщили на сайте министерства.

Граждане Мьянмы смогут находиться и работать в США в течение последующих 18 месяцев, не опасаясь депортации.

"Из-за военного переворота и жестокого насилия сил безопасности против гражданского населения, народ Бирмы страдает от сложного и усугубляющегося гуманитарного кризиса во многих частях страны. После тщательного анализа этой ужасной ситуации я назначил Бирме временный защищенный статус, чтобы бирманские граждане и постоянные жители могли временно оставаться в Соединенных Штатах", - заявил министр внутренней США безопасности Алехандро Майоркас.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

РБК-Украина писало, что в ООН заявили, что в результате подавления протестов силовиками в Мьянме погибло более 50 человек.

Также сообщалось, что Совет безопасности ООН не смог согласовать во вторник заявление, в котором осудил бы военный переворот в Мьянме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика военный переворот Мьянма
NEWS
Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно
Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации