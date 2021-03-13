США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота
США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы, которые находятся на территории их страны. Решение приняло министерство внутренней безопасности.
Об этом сообщили на сайте министерства.
Граждане Мьянмы смогут находиться и работать в США в течение последующих 18 месяцев, не опасаясь депортации.
"Из-за военного переворота и жестокого насилия сил безопасности против гражданского населения, народ Бирмы страдает от сложного и усугубляющегося гуманитарного кризиса во многих частях страны. После тщательного анализа этой ужасной ситуации я назначил Бирме временный защищенный статус, чтобы бирманские граждане и постоянные жители могли временно оставаться в Соединенных Штатах", - заявил министр внутренней США безопасности Алехандро Майоркас.
Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.
РБК-Украина писало, что в ООН заявили, что в результате подавления протестов силовиками в Мьянме погибло более 50 человек.
Также сообщалось, что Совет безопасности ООН не смог согласовать во вторник заявление, в котором осудил бы военный переворот в Мьянме.