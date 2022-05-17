В США готовят пакет на 11 млрд для реагирования на угрозы глобального голода

По ее словам, есть готовность обеспечить более 1 миллиарда долларов в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также для реагирования "на масштабные последствия для всего мира".

"Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более 11 миллиардов долларов в течение следующих 3 лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности", - рассказала дипломат.

Томас-Гринфилд подчеркивает, что ситуация с голодом в странах Африки и Ближнего Востока остается сложной, при этом из-за блокировки РФ критически важных морских портов в Украине и уничтожения гражданской инфраструктуры, включая зернохранилища - такая угроза в этих регионах стала реальнее.

Американский посол назвала это кризисом для всего мира, и "потому он касается ООН".

Она добавила, что дискуссии о возможностях установить гуманитарные коридоры для транспортировки пищевых продуктов продолжаются на международном уровне.

"Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне в дальнейшем не дают украинским судам зайти или выйти... Мы также обсуждаем эти вопросы с украинцами, как мы можем получить доступ к продукции, которую Украина может предоставить на внешний рынок", - рассказала постпред США при ООН.