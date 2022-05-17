У США готують пакет на 11 млрд для реагування на загрози глобального голоду

За її словами, є готовність забезпечити понад 1 мільярд доларів протягом наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також для реагування "на масштабні наслідки для всього світу".

"Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад 11 мільярдів доларів протягом наступних 3 років, щоб реагувати на загрози продовольчій безпеці", - розповіла дипломат.

Томас-Грінфілд наголошує, що ситуація з голодом в країнах Африки і Близького Сходу залишається складною, при цьому через блокування РФ критично важливих морських портів в Україні та знищення цивільної інфраструктури, включаючи зерносховища - така загроза в цих регіонах стала реальнішою.

Американський посол назвала це кризою для всього світу, і "тому вона стосується ООН".

Вона додала, що дискусії про можливості встановити гуманітарні коридори для транспортування харчових продуктів тривають на міжнародному рівні.

"Ми знаємо, що Чорне море заміновано, росіяни надалі не дають українським судам зайти або вийти... Ми також обговорюємо ці питання з українцями, як ми можемо отримати доступ до продукції, яку Україна може надати на зовнішній ринок", - розповіла постпред США при ООН.