В США готовят операцию против Росии в случае вмешательства в выборы

В случае вмешательства России в проведение выборов президента США осенью 2020 года американское киберкомандование подготовило операцию против российской политической и экономической элиты. Об этом пишет Washington Post.

При этом, как сообщили газете источники среди чиновников, российского президента Владимира Путина эта операция не затронет, поскольку такие меры будут считаться "слишком провокационными".

Сообщается, что речь может пойти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о представителях руководства РФ. Еще один способ информационной операции - поиск разногласий между людьми из российской элиты.

Операцию начали готовить после того, как разведка предоставила в прошлом месяце секретный доклад. В нем говорится о том, что "Россия при помощи хакеров попытается сеять разногласия среди американцев и намеренно обострять существующие противоречия в обществе".



Некоторые меры киберкомандование США уже приняло в отношении так называемых троллей, которые действовали в соцсетях от имени американских граждан. В Вашингтоне убеждены, что действуют они по заданию Агентства интернет-исследований РФ.



Напомним, на прошлой неделе в американском городе Новый Орлеан объявили режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на сервера. В городской сети зафиксировали подозрительную активность, которая позже была определена как кибератака. В результате кибератаки на сервера городские службы были отключены.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.