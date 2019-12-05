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США ввели санкции против России за киберпреступления

Новости » Политика     05.12.2019 - 17:30
США ввели санкции против России за киберпреступления
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Под санкции попали компани, связанные с группировкой Evil Corp

Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, связанных с хакерской группировкой Evil Corp. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

Сообщается, что Минфин США принял меры против российской киберпреступной организации Evil Corp, которая распространяет вредоносное ПО Dridex. По данным американской стороны, данное ПО использовалось для заражения компьютеров и сбора данных сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к хищению более 100 млн долларов.

Под санкции попали россияне Максим Якубец и Игорь Турашев, и Госдеп объявил о вознаграждении в размере 5 млн долларов за информацию, которая приведет к их поимке. Всего санкции введены против семи компаний и 16 человек, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдовы, Греции, Израиля и Испании.

Напомним, ранее в США приговорили российского хакера Станислава Лисова к 4 годам тюрьмы за участие в хакерских атаках. Россиянин должен выплатить штраф в размере 50 тыс. долларов, а также 480 тыс. долларов компенсации пострадавшим.

До этого в октябре Microsoft обнаружила новые кибератаки хакеров из России.

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