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В штате Луизиана объявлен режим ЧС из-за кибератаки

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 08:34
В штате Луизиана объявлен режим ЧС из-за кибератаки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Хакеры осуществили кибератаку на Новый Орлеан

В американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на сервера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявку мэра города Латои Кантрелл в Twitter.

По ее словам, в пятницу, 13 декабря, в городской сети начиная с 13 часов по киевскому времени была зафиксирована подозрительная активность, которая позже была определена как кибератака. В результате кибератаки на сервера городские службы были отключены.

В штате Луизиана объявлен режим ЧС из-за кибератаки

Как сообщают американские СМИ, сеть Нового Орлеана подверглась атаке с использованием вирусов-вымогателей. Такие вредоносные приложения обычно поражают сети и блокируют важные документы, за которые потом хакеры требуют выкуп.

Отмечается, что на момент обнаружения кибератаки ни одного требования о выкупе в администрацию Нового Орлеана не поступало. Сейчас продолжается расследование кибератаки, в котором принимают участие полиция штата, Федеральное бюро расследований и секретные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала утечку конфиденциальной информации из государственных учреждений, воинских частей и коммунальных предприятий в Российской Федерации. Коммерческая структура провела незаконное установку российского программного обеспечения в более чем 50 государственных структурах.

В прошлом месяце хакеры 11 раз атаковали сайты ЦИК и ОП США провели кибероперацию против Ирана
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