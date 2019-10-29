Microsoft обнаружила новые кибератаки хакеров из России

Иллюстративное фото (flickr.com/iabeta)

Жертвами кибератак стали около 16 спортивных и антидопинговых организаций в разных странах

Эксперты корпорации Microsoft обнаружили следы деятельности предполагаемых российских хакеров, жертвами которых стали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах. Об этом говорится в заявлении корпорации, передает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

"Мы решили, что важно распространить информацию о новом раунде подобной деятельности, когда мир пребывает накануне летних Олимпийских игр 2020 года в Токио", - говорится в заявлении.

Речь идет о группе киберпреступников, известной как Strontium (другие названия - Fancy Bear и APT28), которую связывают с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России.

Согласно информации Microsoft, хакерские атаки начались 16 сентября, и некоторых из них были успешны. Компании, на которые были нацелены кибератаки, уже уведомили.

В корпорации также отмечают, что приемы хакеров в большинстве недавних случаев похожи на методы Strontium, среди них - фишинг, использование уязвимостей гаджетов с выходом в интернет и распространение вредоносного программного обеспечения.

Напомним, ранее руководитель Службы безопасности и информации Чехии Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая действует через посольство РФ в Праге.