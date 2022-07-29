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США готовят очередную военную помощь Украине: ожидается очень скоро

Фото: Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки (США) готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, которого цитирует CNBC.

"Я думаю, что относительно скоро вы увидите еще один (пакет помощи, - ред.). Я не решаюсь назвать дату в календаре, но я думаю, что вы можете увидеть еще одно объявление о помощи в сфере безопасности очень скоро", - отметил он.

Он отказался раскрывать содержимое нового пакета.

"Но я действительно думаю, что в общих чертах вы можете ожидать те вещи в соответствии с видами помощи в сфере безопасности, которые вы видели в прошлом", - добавил Кирби.

Напомним, ранее стало известно, что Германия передаст Украине специальные танки для строительства мостов.

А Нидерланды не планируют прекращать военные поставки этим летом.

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