RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США готують чергову військову допомогу Україні: очікується дуже скоро

Фото: Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) готують черговий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, якого цитує CNBC.

"Я думаю, що відносно скоро ви побачите ще один (пакет допомоги, - ред.). Я не наважуюся назвати дату в календарі, але я думаю, що ви можете побачити ще одне оголошення про допомогу в сфері безпеки дуже скоро", - зазначив він.

Він відмовився розкривати вміст нового пакету.

"Але я дійсно думаю, що в загальних рисах ви можете очікувати ті речі відповідно до видів допомоги в сфері безпеки, які ви бачили в минулому", - додав Кірбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів.

А Нідерланди не планують припиняти військові поставки цього літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїна