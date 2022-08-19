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США готовят новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов, - Reuters

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов и может объявить об этом уже в пятницу, 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, которые позволяют президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США.

Они отметили, что стоимость комплектов оружия может измениться до того, как они будет объявлены.

Напомним, США выделили новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов.

Также сообщалось, что США предоставят правительству Украины еще 4,5 млрд долларов поддержки.

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