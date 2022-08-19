США готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів, - Reuters

За даними джерел агентства, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США.

Вони зазначили, що вартість комплектів зброї може змінитися до того, як вони будуть оголошені.

Нагадаємо, США виділили новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.

Також повідомлялося, що США нададуть уряду України ще 4,5 млрд доларів підтримки.

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