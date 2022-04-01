США готовят новые санкции против оборонного, аэрокосмического и морского секторов России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд, в ближайшие дни Министерство торговли США добавит 120 российских и белорусских организаций в список компаний, против которых будут применены торговые ограничения США.

Бедингфилд отметила, что добавление в список означает, что эти компании или организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, которая в большинстве, если не во всех, случаях будет отклонена.

"Сила этих ограничений со временем будет усиливаться по мере того, как Россия будет сокращать все оставшиеся запасы. Например, запасные части для определенных самолетов и танков", - заявила Бедингфилд.