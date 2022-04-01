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США готовят новые санкции против оборонного, аэрокосмического и морского секторов России

Фото: США готовят новые санкции против России (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Министерство торговли США готовит новые санкции против оборонного, аэрокосмического и морского секторов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд, в ближайшие дни Министерство торговли США добавит 120 российских и белорусских организаций в список компаний, против которых будут применены торговые ограничения США.

Бедингфилд отметила, что добавление в список означает, что эти компании или организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, которая в большинстве, если не во всех, случаях будет отклонена.

"Сила этих ограничений со временем будет усиливаться по мере того, как Россия будет сокращать все оставшиеся запасы. Например, запасные части для определенных самолетов и танков", - заявила Бедингфилд.

Напомним, Джо Байден объявил о выпуске на рынок нефти из стратегических резервов США. По словам президента, к осени 2022 года энергетические компании увеличат нефтедобычу.

Мы также писали о том, что США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью.

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