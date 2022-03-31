США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью: список
Фото: США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью (Getty Images)
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против физических и юридических лиц России. На этот же раз ограничения коснулись тех, кто связан с киберактивностью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Санкции коснулись 13 человек и 21 предприятие.
Кто из физических лиц попал в список санкций:
- Бернова Евгения Владимировна;
- Бобков Сергей Алексеевич;
- Дубровский Вячеслав Юрьевич;
- Гладких Евгений Викторович;
- Гринин Евгений Александрович;
- Кругово Антон Алексеевич;
- Рисованный Константин Васильевич;
- Николаева Ирина Викторовна;
- Подгорнова Евгения Александровна;
- Соболев Никита Александрович;
- Топчи Тамара Александровна;
- Ершов Сергей Александрович;
- Захаров Андрей Георгиевич.
Кто из юридических лиц попал в список санкций:
- Alexsong Pte Ltd;
- АО "Вектор";
- Djeco Group Holding LTD;
- Invention Bridge;
- JSC "Mikron";
- MAJORY LLP;
- MALBERG LTD Company;
- MaltaRent LTD;
- Molecular Electronics Research Institute;
- ООО "Фотон ПРО";
- ООО "НТЦ МЕТРОТЕК";
- ООО Pumpkin House;
- ООО "РОБИН ТРЕЙД";
- ООО "Серния Инжиниринг";
- ООО "Сертал';
- PHOTON PRO LLP;
- QuantLog Oy;
- Sci Griber;
- Sernia-film;
- Т-Платформы.
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