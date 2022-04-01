США готують нові санкції проти оборонного, аерокосмічного та морського секторів Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами директора зі зв'язків з громадськістю Білого дому Кейт Бедінгфілд, найближчими днями Міністерство торгівлі США додасть 120 російських і білоруських організацій в список компаній, проти яких будуть застосовані торгові обмеження США.

Бедінгфілд зазначила, що додавання до списку означає, що ці компанії або організації більше не зможуть отримувати передові технології США без ліцензії, яка в більшості, якщо не у всіх, випадках буде відхилена.

"Сила цих обмежень з часом буде посилюватися в міру того, як Росія буде скорочувати всі запаси, що залишилися. Наприклад, запасні частини для певних літаків і танків", - заявила Бедінгфілд.