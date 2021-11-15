США готують нові санкції проти Білорусі через мігрантів на кордоні

США готують новий пакет санкцій щодо Білорусі через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею. У цьому питанні Вашингтон тісно взаємодіє з союзниками в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Держдепартаменту Неда Прайса .

"Ми в координації з Євросоюзом, нашими партнерами і союзниками готуємо нові санкції. Ми продовжимо притягувати до відповідальності режим Олександра Лукашенка за триваючі атаки на демократію, порушення прав людини і міжнародні норми", - сказав Прайс в ході брифінгу.

За його словами, США продовжать координувати свої дії з союзниками в Європі з питання подальших кроків щодо білоруської влади.