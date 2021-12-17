США готують нові пакети військової допомоги Україні, - Салліван

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента США Джейка Саллівана .

"Ми постійно оцінюємо додаткові потреби (у військовій допомозі - ред.), які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", - сказав Салліван в ході виступу в Раді міжнародних відносин.

Він також зазначив, що США продовжать військову допомогу Україні. Рішення про нові постачання буде приймати президент Джо Байден.