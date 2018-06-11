При условии, что Пхеньян согласится на "полную, контролируемую и необратимую денуклеаризации" Корейского полуострова

США готовы ввести "беспрецедентные" гарантии безопасности КНДР, если Пхеньян согласится на "полную, контролируемую и необратимую денуклеаризации" Корейского полуострова. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Сингапуре, сообщает DW.

"Северная Корея ранее подтвердила нам свою готовность к денуклеаризации, и мы хотим увидеть, эти слова оказываются искренними. Если это произойдет, Вашингтон предложит КНДР" разные и уникальные "гарантии, чтобы" обеспечить им достаточную уверенность в том, что денуклеаризация не будет чем-то, что плохо для них закончится ", - отметил госсекретарь.

По его словам, подготовка к переговорам в Сингапуре, которые должны состояться 12 июня, продолжается более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Напомним, что ранее сообщалось, что переговоры представителей США и Северной Кореи в Сингапуре продвигаются быстрее, чем ожидалось, в связи с этим американский президент Дональд Трамп оставит страну во вторник вечером