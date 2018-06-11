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Интервью

США готовы ввести "беспрецедентные" гарантии безопасности КНДР

НовостиПолитика    11.06.2018 - 16:34
Фото: прапор США (pixabay.com)
Фото: прапор США (pixabay.com)

При условии, что Пхеньян согласится на "полную, контролируемую и необратимую денуклеаризации" Корейского полуострова

США готовы ввести "беспрецедентные" гарантии безопасности КНДР, если Пхеньян согласится на "полную, контролируемую и необратимую денуклеаризации" Корейского полуострова. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Сингапуре, сообщает DW.

"Северная Корея ранее подтвердила нам свою готовность к денуклеаризации, и мы хотим увидеть, эти слова оказываются искренними. Если это произойдет, Вашингтон предложит КНДР" разные и уникальные "гарантии, чтобы" обеспечить им достаточную уверенность в том, что денуклеаризация не будет чем-то, что плохо для них закончится ", - отметил госсекретарь.

По его словам, подготовка к переговорам в Сингапуре, которые должны состояться 12 июня, продолжается более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Напомним, что ранее сообщалось, что переговоры представителей США и Северной Кореи в Сингапуре продвигаются быстрее, чем ожидалось, в связи с этим американский президент Дональд Трамп оставит страну во вторник вечером

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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