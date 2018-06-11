Переговори з КНДР просуваються швидше, ніж очікувалося, - Білий дім

Трамп залишить Сінгапур раніше, ніж планувалося

Переговори представників США та Північної Кореї в Сінгапурі просуваються швидше, ніж очікувалося, у зв'язку з цим американський президент Дональд Трамп залишить країну у вівторок ввечері. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву Білого дому.

"Переговори щодо Північної Кореї просуваються швидше, ніж очікувалося. Трамп залишить Сінгапур у вівторок ввечері", - йдеться в повідомленні Білого дому.

BREAKING: White House: North Korea talks moving "more quickly than expected," Trump to depart Singapore Tuesday evening. — The Associated Press (@AP) June 11, 2018

Також повідомляється, що брифінг Трампа заплановано відразу після зустрічі з Кім Чен Ином. Передбачається, що лідер США залишить Сінгапур близько 20:00 за місцевим часом. Раніше його виліт був запланований на ранок середи.

Нагадаємо, раніше МЗС Сінгапуру повідомляв, що саміт США та Північної Кореї може тривати два дні.