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Переговори з КНДР просуваються швидше, ніж очікувалося, - Білий дім

НовиниПолітика    11.06.2018 - 15:49
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп залишить Сінгапур раніше, ніж планувалося

Переговори представників США та Північної Кореї в Сінгапурі просуваються швидше, ніж очікувалося, у зв'язку з цим американський президент Дональд Трамп залишить країну у вівторок ввечері. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву Білого дому.

"Переговори щодо Північної Кореї просуваються швидше, ніж очікувалося. Трамп залишить Сінгапур у вівторок ввечері", - йдеться в повідомленні Білого дому.

 

Також повідомляється, що брифінг Трампа заплановано відразу після зустрічі з Кім Чен Ином. Передбачається, що лідер США залишить Сінгапур близько 20:00 за місцевим часом. Раніше його виліт був запланований на ранок середи.

Нагадаємо, раніше МЗС Сінгапуру повідомляв, що саміт США та Північної Кореї може тривати два дні.

 

Президент Південної Кореї не приєднається до саміту Трампа та Кім Чен Ина
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Сингапур, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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