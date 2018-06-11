Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

США готові запровадити "безпрецедентні" гарантії безпеки КНДР

НовиниПолітика    11.06.2018 - 16:34
Фото: прапор США (pixabay.com)
Фото: прапор США (pixabay.com)

За умови якщо Пхеньян погодиться на "повну, контрольовану та незворотну денуклеаризацію" Корейського півострова

США готові запровадити "безпрецедентні" гарантії безпеки КНДР, якщо Пхеньян погодиться на "повну, контрольовану та незворотну денуклеаризацію" Корейського півострова. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у Сінгапурі, повідомляє DW.

"Північна Корея раніше підтвердила нам свою готовність до денуклеаризації, і ми хочемо побачити, чи ці слова виявляються щирими. Якщо це станеться, Вашингтон запропонує КНДР "різні і унікальні" гарантії, щоб "забезпечити їм достатню впевненість в тому, що денуклеаризація не буде чимось, що погано для них закінчиться", - зазначив держсекретар.

За його словами, підготовка до переговорів у Сінгапурі, які мають відбутися 12 червня, триває більш швидкими темпами, ніж очікувалось.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що переговори представників США та Північної Кореї в Сінгапурі просуваються швидше, ніж очікувалося, у зв'язку з цим американський президент Дональд Трамп залишить країну у вівторок ввечері

Переговори з КНДР просуваються швидше, ніж очікувалося, - Білий дім Польща запропонувала своє посередництво у спорі між ЄС і США
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся