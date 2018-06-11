За умови якщо Пхеньян погодиться на "повну, контрольовану та незворотну денуклеаризацію" Корейського півострова

США готові запровадити "безпрецедентні" гарантії безпеки КНДР, якщо Пхеньян погодиться на "повну, контрольовану та незворотну денуклеаризацію" Корейського півострова. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у Сінгапурі, повідомляє DW.

"Північна Корея раніше підтвердила нам свою готовність до денуклеаризації, і ми хочемо побачити, чи ці слова виявляються щирими. Якщо це станеться, Вашингтон запропонує КНДР "різні і унікальні" гарантії, щоб "забезпечити їм достатню впевненість в тому, що денуклеаризація не буде чимось, що погано для них закінчиться", - зазначив держсекретар.

За його словами, підготовка до переговорів у Сінгапурі, які мають відбутися 12 червня, триває більш швидкими темпами, ніж очікувалось.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що переговори представників США та Північної Кореї в Сінгапурі просуваються швидше, ніж очікувалося, у зв'язку з цим американський президент Дональд Трамп залишить країну у вівторок ввечері