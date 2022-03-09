UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США готовы участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной,- Квин

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки готовы принять участие в мирных переговорах между Украиной и Российской Федерацией. Если этого пожелает наша страна, Штаты сделают все возможное, чтобы помочь завершить войну.

Об этом в интервью для РБК-Украина сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Тогда вопрос в том, можем ли мы или другие члены международного сообщества помочь в этих переговорах? И если мы сможем быть полезны Украине, и Украина пожелает, чтобы мы принимали участие, то, конечно, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине и довести этот конфликт до того, чтобы Путин пошел на деэскалацию и вывел свои войска и перестал убивать украинцев", - заявила Квин.

По словам временной поверенной, США готовы быть полезными в урегулировании войны и готовы действовать, если поступит соответствующий запрос со стороны Украины.

"Конечно, это прерогатива Украины вести дискуссию в том формате, который они считают наиболее полезным или наиболее продуктивным. Поэтому мы поддерживаем Украину в любом направлении, в котором она решит двигаться в этих обсуждениях",- добавляет Квин.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина