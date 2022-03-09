США готовы участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной,- Квин

"Тогда вопрос в том, можем ли мы или другие члены международного сообщества помочь в этих переговорах? И если мы сможем быть полезны Украине, и Украина пожелает, чтобы мы принимали участие, то, конечно, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине и довести этот конфликт до того, чтобы Путин пошел на деэскалацию и вывел свои войска и перестал убивать украинцев", - заявила Квин.

По словам временной поверенной, США готовы быть полезными в урегулировании войны и готовы действовать, если поступит соответствующий запрос со стороны Украины.

"Конечно, это прерогатива Украины вести дискуссию в том формате, который они считают наиболее полезным или наиболее продуктивным. Поэтому мы поддерживаем Украину в любом направлении, в котором она решит двигаться в этих обсуждениях",- добавляет Квин.