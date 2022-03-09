США готові брати участь в мирних переговорах між Росією та Україною,- Квін

Сполучені Штати Америки готові взяти участь у мирних переговорах між Україною та Російською Федерацією. Якщо цього побажає наша країна, Штати зроблять усе можливе аби допомогти завершити війну.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
"Тоді питання полягає у тому, чи можемо ми або інші члени міжнародної спільноти допомогти у цих переговорах? І якщо ми зможемо бути корисні Україні, і Україна побажає, щоб ми брали участь, то, звичайно, ми зробимо все, що у наших силах, щоб допомогти Україні і довести цей конфлікт до того, щоб Путін пішов на деескалацію і вивів свої війська і перестав вбивати українців", - заявила Квін.
За словами тимчасової повіреної, США готові бути корисними у врегулюванні війни та готові діяти, якщо надійде відповідний запит з боку України.
"Звичайно, це прерогатива України вести дискусію у тому форматі, який вони вважають найбільш корисним або найбільш продуктивним. Тому ми підтримуємо Україну в будь-якому напрямку, в якому вона вирішить рухатися в цих обговореннях", - додає Квін.
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