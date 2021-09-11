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США готовы к различным сценариям против "Северного потока-2" в случае угрозы для Украины

Автор: Мария Кучерявец

Старший советник Госдепа США по вопросам экономической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Штаты прибегнут к мерам, если Россия нарушит свои обещания по "Северному потоку-2". По его словам, страна готова к различным сценариям санкций в отношении газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

Он отметил, газопровод может стать оружием РФ не только против Украины, но и для энергетической безопасности в Европе.

Старший советник Госдепа США также подчеркнул важность активной поддержки Украины не только на словах, но и в продолжение транзита через нашу страну.

Хохштейн США отметил, что США готовы к различным сценариям, но россияне должны понять, что нужно продолжать транзит через Украину.

Также он выразил уверенность, что новый газопровод - это не экономический проект, а определенно геополитический.

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что США еще могут заблокировать работу российского газопровода.

Добавим, США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2".

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Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2