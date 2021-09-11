США готовы к различным сценариям против "Северного потока-2" в случае угрозы для Украины

Он отметил, газопровод может стать оружием РФ не только против Украины, но и для энергетической безопасности в Европе.

Старший советник Госдепа США также подчеркнул важность активной поддержки Украины не только на словах, но и в продолжение транзита через нашу страну.

Хохштейн США отметил, что США готовы к различным сценариям, но россияне должны понять, что нужно продолжать транзит через Украину.

Также он выразил уверенность, что новый газопровод - это не экономический проект, а определенно геополитический.