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США готові до різних сценаріїв проти "Північного потоку-2" у разі загрози для України

Автор: Марія Кучерявець

Старший радник Держдепу США з питань економічної безпеки Амос Хохштейн заявив, що Штати вдадуться до заходів, якщо Росія порушить свої обіцянки щодо "Північного потоку-2". За його словами, країна готова до різних сценаріїв санкцій щодо газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дім".

Він зазначив, газопровід може стати зброєю РФ не тільки проти України, але і для енергетичної безпеки в Європі.

Старший радник Держдепу США підкреслив на важливості активної підтримки України не тільки на словах, але і в продовження транзиту через нашу країну.

Хохштейн зазначив, що США готові до різних сценаріїв, але росіяни повинні зрозуміти, що потрібно продовжувати транзит через Україну.

Також він висловив упевненість, що новий газопровід - це не економічний проект, а виразно геополітичний.

Нагадаємо, в "Нафтогазі" заявили, що США ще можуть заблокувати роботу російського газопроводу.

Додамо, США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

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Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2